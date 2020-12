Avant le duel entre Liège Panthers et Boom ce mercredi (20h), le duo d'entraîneurs nous racontent sa grande histoire d’amour.



Lorsque l’on croise Pierre Cornia et Fabienne Georis marchant en rue main dans la main, on est loin de s’imaginer que derrière ce joli couple se cachent deux anciens grands basketteurs devenus entraîneurs. Au quotidien, c’est ensemble qu’ils travaillent au plus haut niveau du basket féminin belge puisqu’ils sont respectivement coach et assistant-coach chez les Liège Panthers, avant de rentrer chez eux, à Esneux.

Ce mercredi, le championnat reprend pour eux. Si pour Pierre, coacher est le métier principal (il est aussi assistant-coach des Cats), Fabienne est directrice de deux écoles en journée. Ensemble, ils ont accepté de nous ouvrir les portes de leur histoire d’amour pour le basket et l’un pour l’autre.

Depuis combien de temps êtes-vous dans le monde du basket et depuis combien de temps en couple ?