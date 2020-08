Bien plus clubman que mercenaire, Pierre Goblet préfère le moyen terme au court. Aujourd’hui Herstalien, le Visétois n’est pourtant demeuré qu’une seule saison à Richelle.

"L’objectif était d’y rester plus longtemps, concède le joueur polyvalent. Mais, quand on me reproche d’être trop vieux, alors que lors des tests VMA, j’étais encore troisième et que l’on engage des éléments de plus de 30 ans, je me pose des questions. Cette personne me reprochait aussi de ne pas marquer assez alors que j’évoluais comme milieu défensif… Mais je préfère ne pas en dire plus, je n’ai pas envie de cracher sur le club."

Page tournée donc. Destination Herstal. (...)