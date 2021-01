Entre la traditionnelle Galette des roi ou un gâteau avec une bougie pour sa première année en tant que Directeur général du RFC Liège, Pierre-Laurent Fassin devra choisir. A moins qu’il ne préfère une bonne tranche de fromage de Herve !

Cela fait un an que le Hervien a été nommé DG du plus vieux club wallon, où il était d’abord arrivé en tant que responsable de la communication, domaine dans lequel il est un spécialiste. Il a vécu une année particulière marquée par la pandémie qu’il n’est pas près d’oublier.

Pourtant, avant et après le maintien sportif de Liège, il n’a pas eu le temps de chômer. Malgré le manque de football en semaine et le dimanche, il a fallu assurer la survie du club alors que les entrées financières étaient réduites à néant. En un an, plusieurs choses ont changé à Rocourt.



Retour sur les cinq travaux déjà accomplis par l’homme qui a aussi permis de soulager un peu le président Jean-Paul Lacomble dans les tâches quotidiennes.

1. Le dossier licence

Comme les années précédentes, Liège a obtenu sa licence sans aucune difficulté. Un dossier auquel a dû s’atteler P-L Fassin dès son arrivée. "Ceux qui ont travaillé là-dessus avant moi ont obtenu le même résultat mais ça m’a permis de rentrer directement dans le vif du sujet et d’en apprendre énormément sur le club, le fonctionnement de la fédération... Le travail pour le prochain a d’ailleurs déjà commencé."





2. La famille sang et marine et la soirée de gala

En mars, à quelques jours du premier confinement, la famille Sang&Marine, regroupant les 10 clubs rouge et bleu, était présentée au Sart-Tilman. Une organisation à laquelle Pierre-Laurent Fassin a contribué. "J’ai travaillé sur ce projet en grande partie avec (...)