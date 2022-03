La 44e édition se déroulera sur deux jours, ces samedi et dimanche.

Monument du paysage de la course à pied en Wallonie, les Crêtes de Spa reviennent ce week-end pour la 44e fois. Et sur deux jours cette fois.

Samedi, place à la classique sur 21 km ainsi que le 10 km sur route avant, dimanche, aux deux distances trail (33 et 59 km) aux parcours renouvelés pour cette édition.

Cette 44e édition s'annonce comme un beau succès puisque plus de 3000 participants sont attendus. En milieu de semaine, 2500 personnes avaient déjà validé leur inscription, réparties de façon équitable entre les épreuves du samedi et du dimanche.

Parmi les préinscrits, on relèvera les présences des athlètes suivants

Sur le 59 km

Xavier Diépart, vainqueur en 2017, et vainqueur du 33 km en 2021.

Le Neerlandais Huub Van Noorden, triple vainqueur à Spa en 2014, 2015 et 2016.

Sébastien Carabin, vainqueur en 2019.

Sur 21 km

Michaël Castermans, vainqueur en 2021.

Sabine Froment, vainqueur chez les dames en 2004, 2012, 2013, 2015, 2017, 2018 et 2019, soit 7 victoires!

Gaby Andres, vainqueur en 2021.

Vincent Vandercammen, plusieurs fois bien classé.

A noter que les marcheurs sont les bienvenus sur le 10 et le 21 km et que les préinscriptions se terminent ce vendredi soir à 23h59. Il sera toujours possible de s'inscrire le jour même sur le lieu de départ, à Spa.

Le programme

Samedi 26 mars :

9h : Retrait des dossards et inscriptions du jour

9h30 : Kids Run 1 km

9h50 : Kids Run 3 km

10h45 : Départ 10 km

12h45 : Départ 21 km

Dimanche 27 mars