Plusieurs joueurs quittent le RFC Liège Liège Matthias Sintzen Ils n'avaient pas encore prolongé l'aventure et ne le feront pas. © MaMick Photography

En 2021-2022, le RFC Liège affichera un visage bien différent de celui de la (courte) saison écoulée. Les ambitions ont été revues à la hausse et le club s'est bien renforcé sur papier lors de ce mercato avec des joueurs venant de Nationale 1, des divisions supérieures ou encore du Luxembourg. Et ce n'est peut-être pas encore terminé puisque le Matricule 4 est à la recherche de l'une ou l'autre belle opportunité qui viendrait à se présenter, dans le secteur offensif notamment.



Cependant, il n'y aura pas de la place pour tout le monde dans le noyau. Le statut de certains joueurs était encore en suspens ou, en tout cas, le club n'avait pas encore communiqué à leur sujet. En toute logique, le prêt de Gaël Kakudji (qui venait de Seraing) est terminé. Cinq autres joueurs en fin de contrat ne seront pas prolongés. Il s'agit d'Okness Dago, de Jordan Kerstenne, de Gaëtan Gerstmans, de Nick Efekia et de Christophe Martin-Suarez.



Ces départs s'ajoutent donc à ceux de Melvin Renquin (Francs Borains), Lucas Alfieri (Stockay), Natanaël Frenoy (Heur-Tongeren) et Wouter Hias (arrêt). Le noyau de Drazen Brncic compte actuellement 22 joueurs de champ et 3 gardiens.