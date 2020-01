Les hommes du feu ont de réelles ambitions et ont hâte d’affronter les chronos.

Après une longue période de réflexion et de préparation, la zone de secours 2 de Liège a décidé de créer une équipe de coureurs : Liège Pompiers Running Team.

Ils étaient six au départ, mordus de trail et amis dans la vie, à se dire que créer une équipe pourrait être un moteur, une motivation pour certains hommes du feu. En effet, il s’agissait de mouiller le maillot malgré les interventions nombreuses, les gardes difficiles, le rythme de vie bien différent des coureurs en élite.

La première initiative, c’était une petite équipe de six coureurs, la Belvyle Team. Tous amateurs, ils n’ont pas eu à rougir de leurs premières performances. En 2020, ces six fondateurs ont donné une nouvelle dimension à leur projet en se faisant assister de Fabian Magnée et de Luc Scevenels, leur commandant de zone.

Fabian est préparateur physique des pompiers et ancien membre du team Salomon Belgique. Il connaît la course à pied et le trail plus particulièrement. Son expérience de terrain (ancien fondeur, ancien triathlète, ancien VTTiste et toujours actif en trail et en ultras) sera un atout supplémentaire pour tenter d’engranger des victoires.

À ce jour, ils sont dix-neuf à arborer fièrement leurs nouvelles couleurs. Leur objectif est clair : promouvoir le métier de sapeur-pompier et d’ambulancier à travers la pratique du running. Parmi eux, une petite dizaine sera en course avec des réels objectifs de victoire.

Les autres participeront à des challenges avec pour seule ambition la convivialité dans l’effort.

L’ASBL Liège Pompiers Running Team espère aussi, par son action, créer une émulation dans d’autres services de secours.

Enfin, à moyen terme, l’ASBL espère aussi organiser des événements sportifs d’envergure, comme les 10 kilomètres de Liège, autrefois organisés par les pompiers liégeois.

Nul doute, avec une telle motivation, que la flamme de ce projet est encore loin de s’éteindre.