Pontisse est serein avant la première saison de son histoire au sein de l’élite provinciale.

Dans deux mois, Pontisse entamera la première saison de son histoire en P1. Nouveaux dans la division et avec un faible budget, les Herstaliens sont considérés comme l’un des Petit Poucet.

“Ce statut nous convient”, rétorque Alain Petit. “Puis, avec le Covid, des clubs auront plus de difficultés à sortir des sous. Il y a des entreprises et indépendants dans leurs sponsors qui auront un budget restreint. À Pontisse, on est autonomes. Puis, on aura désormais 6 équipes en tout, ça véhiculera plus de rentrées. Et pour la P1, plus de joueurs sont prêts à faire des efforts financiers car ce championnat est une belle vitrine.”

