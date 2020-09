Bien malin celui qui saura deviner qui seront les descendants de cette saison en P1. Si les grosses cylindrées devraient cette fois encore naviguer seules en tête du championnat, les inconnues sont nombreuses concernant le reste des équipes. Beaucoup ont peur des nouveaux venus et vont tenter de se mettre à l’abri le plus rapidement possible.

"Impossible de savoir à quoi s’attendre", "Personne n’est sûr de pouvoir se maintenir" : voilà les deux phrases qui résument parfaitement l’état d’esprit qui règne dans cette division qui accueille cette année cinq formations de P2 (Elsautoise, Faimes, Jehay, Beaufays et Pontisse), après remaniement des séries.