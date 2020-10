Le championnat reprend ce mercredi avec la venue de Courtrai. Pierre Cornia veut des Panthers plus conquérantes à chaque match.



Le championnat de TDM 1 dames reprend enfin ! Avec une entrée en matière difficile pour les Panthers, qui affrontent leur bête noire traditionnelle. “Exactement le genre d’adversaire face auquel nous devons montrer qui nous sommes”,dit Pierre Cornia.

Ce sera d’ailleurs le fil rouge de la saison des Panthers : ne plus se positionner systématiquement en outsiders. “Nous avons progressé au niveau de la maturité, de la constance et du pourcentage de réussite au shoot”, dit Pierre Cornia. “Maintenant, il est temps de s’affirmer. Je ne veux plus entendre dire qu’on a une belle équipe mais qu’on a perdu, je ne veux plus qu’on fasse toujours référence à la jeunesse. C’est vrai que Laura Henket n’a que 22 ans mais elle a 7 ans de D1 derrière elle. Et la plupart des autres joueuses ont au moins quatre ans d’expérience à ce niveau. C’est vrai aussi que nous ne jouons qu’avec une seule étrangère mais c’est un choix que nous devons assumer.” (...)