Contre Tirlemont, contre Visé, à Dender… Trois fois déjà cette saison Liège s’est retrouvé à onze contre dix et n’est pas parvenu à remporter les trois points. Lors du derby, les Liégeois sont même rentrés bredouilles aux vestiaires. Face à Knokke, ils ont aussi joué les 30 dernières minutes avec un joueur de plus que l’adversaire, sans marquer. Mais cette fois-là, ils avaient fait la différence plus tôt dans la partie.

Le Matricule 4 est un véritable mur défensif, difficile à franchir. Les chiffres (trois buts encaissés, tous contre Visé) parlent d’eux-mêmes. Mais devant, la tâche semble plus compliquée. (...)