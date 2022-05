Pourquoi le RFC Liège est taillé pour le monde pro LiègeAnalyse Matthias Sintzen © MaMick

Les Sang et Marine s’apprêtent à entamer une série de six rencontres capitales pour rejoindre la D1B.



Le premier rendez-vous des playoffs pour les Liégeois a lieu ce dimanche à Rocourt, face à Knokke. Des mini-abonnements pour cette dernière phase de championnat partent comme des petits pains, les joueurs sont plus motivés que jamais… Pas de doute, Liège veut retrouver le monde professionnel en rejoignant la D1B. Mais le club est-il vraiment prêt ? Il semblerait que oui, même s’il reste quelques points d’interrogation, autour des installations notamment, qui doivent être prêtes rapidement, sans quoi Liège devra jouer au Stayen, à Saint-Trond. Analyse. (...)