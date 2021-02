Premier départ au RFC Liège pour la saison prochaine Liège Matthias Sintzen Les Sang et Marine vont perdre leur deuxième gardien. © MaMick Photography

A l'été 2019, Lucas Alfieri débarquait au RFCL en provenance de Tubize pour s'imposer en tant que premier gardien. Quelques semaines plus tard, Kevin Debaty venait le concurrencer et le reléguait sur le banc. En janvier, il partait en prêt à Stockay, en D2 ACFF.



C'est précisément chez les Stockalis qu'il évoluera la saison prochaine. Il remplacera Julian Fillieux, parti à Herstal, en D3B ACFF. "C'est une opportunité de jouer à un bon niveau. A Liège, j'étais en fin de contrat et c'était compliqué de s'imposer, même si je m'y sentais bien et que je m'entendais bien avec le staff."



Pour lui, Stockay, c'est aussi un choix de proximité. "C'est à cinq minutes de chez moi."



Il est donc le premier joueur à quitter Liège.