Avec près de 100 équipes de 6 coureurs inscrites, le marathon-relais proposé ce dimanche au cœur de Liège s’annonce comme une belle fête de la course à pied.

Lancer une course en 2022 dans un calendrier déjà bien chargé est un vrai défi. Que les organisateurs de l’asbl Infigo, emmenés par la triathlète Alexandra Tondeur et Robert Bosmans, sont en passe de réussir.

Ce dimanche matin, au départ du centre commercial Belle-Île, se tiendra le premier Ekiden de Liège. Un marathon-relais par équipe de six qui tire son origine d’une tradition japonaise et qui se décline en plusieurs endroits de Belgique, à Bruxelles mais aussi à Charleroi… également ce dimanche 15 mai

Les six coureurs parcourent successivement et individuellement 5 km, 10 km, 5 km, 10 km, 5 km et pour finir 7,195 km. Ce qui en fait, au final, un concept accessible à tous, coureurs réguliers, familles, entreprises…

"Cette course réunit toutes nos convictions : le sport, l’ouverture à toutes et tous, la convivialité et l’entraide", indique Alexandra Tondeur.

L’épreuve, qui débutera à 9h30, a déjà réuni une petite centaine d’équipes. Soit plus de 500 participants.

"L’objectif minimum pour cette première était d’en réunir 50 et notre espoir était d’en avoir 70", ajoute Robert Bosmans. "Nous en sommes aujourd’hui à 90, soit 540 participants assurés. Il nous reste à réussir la transformation en un bel événement. Mais on va mettre les petits plats dans les grands."

Le programme de l'Ekiden de Liège en bref