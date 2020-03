Le projet a été présenté ce vendredi soir au Country Hall.

Lors d'une soirée de gala, Jean-Claude Marcourt, Frédéric Daerden, Willy Deemeyer, Christine Defraigne, Jean-Michel Saive et autres personnalités étaient présentes à la soirée de gala de la famille sang et Marine.

Une famille plus rassemblée que jamais puisque cet événement était l'occasion d'annoncer la création d'une grande association rouge et bleue entre tous les clubs de la famille. Ainsi, le RFCL Football, le club de hockey, le Mosan Natation, RFCL Tennis Club, les Bulldogs Hockey Liège, Voo Liège Panthers, Liège Basket, RFCL Rugby, RFCL athlétisme et Royal Cyclisme Pesant Club Liégeois. S'ils étaient déjà, pour la plupart, ensemble lorsque l'on parlait d'une "famille rouge et bleue", ils ne forment à présent officiellement et statutairement plus qu'un.

"Il s'agit d'une réflexion stratégique lancée depuis l'été dernier. Les sympathisants, les dirigeants en ont fait un club respectable et respecté. Sang et Marine Sports Association veut bâtir un véritable ensemble sang et marine", explique-t-on.

"Nous avons des valeurs, nous sommes le club de la Ville. En rouge et bleu 1+1, ça fait 3."

Cette "nouvelle" famille compte donc plus de 6000 affiliés et mise sur la formation sportive et l'éducation des jeunes. Des actions et projets concrets devraient donc être mis en place dans les prochaines semaines et prochains mois.

"Une fête populaire sera organisée en fin de saison, nous allons croiser nos compétences sportives, administratives,... entre clubs. Devenir une machine de guerre, si on peut le dire ainsi. On veut absolument grandir ensemble pour devenir invincibles", explique le président du RFC Liège Football.