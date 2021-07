Wanze Bas-Oha - Visé 1-3

Première sortie amicale pour les Visétois (Nationale 1), une petite dizaine de jours après la reprise des entraînements. Le déplacement à Wanze Bas-Oha, sur le terrain d'un stade Louis Manne encore inondé en fin de semaine passée, servait surtout à passer les troupes en revue dans le chef de José Riga.

L'entraîneur visétois alignait cependant des têtes connues dans sa composition de départ puisque neuf des onze joueurs appartenaient déjà à l'effectif précédent. Cascio et Marten Wilmots faisaient figure d'exceptions. Le second cité offrait d'ailleurs le premier but de la rencontre à Cavagnera (25e). Le suivant, inscrit dans le quatrième quart d'heure, était l'oeuvre d'un jeune Géorgien, Gabrieli Sagrishvili, invité de dernière minute dans le groupe élargi des Oies (0-2). Le garçon récidivait dans les derniers instants de la rencontre pour fixer le score final à 1-3.

Les hommes de José Riga monopolisaient logiquement le ballon face à un adversaire qui, rappelons-le, évolue deux divisions plus bas. Cascio et Brrou jouaient encore de malchance en expédiant deux ballons sur les montants. Wanze Bas-Oha participait au jeu quand il le pouvait. Il en était récompensé à dix minutes du terme sur un coup-franc repris imparablement de la tête par Pianetti (1-2).