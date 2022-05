Après avoir dû faire l'impasse 2020 et avoir été déplacé à l'automne en 2021, le Maasmarathon de Visé est de retour ce dimanche 8 mai à sa date traditionnelle. Une semaine après les 15 km de Liège, c'est un autre grand événement de la course à pied sur route en Province de Liège qui va se dérouler ce week-end.

Lancé en 1999, le Marathon de la Basse-Meuse est le plus ancien du paysage de la course à pied francophone. Ce dimanche, il en sera à sa 22e édition. Un 42,195 km qui se court désormais en deux boucles, toujours transfrontalières, afin de faire profiter au maximum les coureurs des diverses animations musicales.

Si les organisateurs espèrent atteindre les 400 partants sur le marathon (350 pré-inscrits ce vendredi), c'est un total de 2000 participants qui est attendu dimanche à Visé. Car le Maasmarathon, c'est aussi, en plus d'un marathon pouvant être disputé en relais, un semi (21,1 km) très populaire (près de 900 pré-inscrits), mais également un 9 et un 5 km proposés à 5 euros ou encore une course pour les enfants (un euro). Histoire de proposer des formats accessibles à tous.

Le programme