Le Challenge Leg’s Go, du nom de l’asbl liégeoise qui vise à favoriser la pratique sportive chez les personnes amputées, rencontre un grand succès. Lancé le 6 novembre dernier, il a déjà enregistré plus de 670 inscriptions, un chiffre en constante augmentation alors que ce challenge va se tenir jusqu’au 6 décembre prochain.

L’objectif est double. A la fois favoriser la pratique sportive en cette période de confinement mais également venir soutenir les projet de l’asbl qui, depuis 2015 et sur initiative de Luc Huberty, bataille au quotidien pour favoriser ou tout simplement permettre l’accès à la pratique sportive aux personnes amputées. Le but principal de l’Asbl Leg’s Go est en effet de récolter des fonds afin de fournir le matériel nécessaire aux amputés et leur permettre de se reconstruire grâce au sport. Par ailleurs, Leg’s Go veut aussi démystifier le handicap dans le but d’intégrer les personnes à mobilité réduite (PMR) à la société en communiquant ouvertement et naturellement sur ce qu’est une amputation.

Quatre distances (5-10-15 et 20 km) sont proposées et peuvent être effectuées aussi bien en courant qu’à vélo ou en marchant. Ceci au prix de 5 euros par distance. Une quatrième formule regroupe une participation à l’ensemble des distances, pour 15 €. Tous les fonds récoltés viendront entièrement soutenir les projets de l’asbl et permettront, notamment, d’aider à l’achat d’onéreuses et non remboursées prothèses de course.

Plusieurs récompenses seront distribuées aux participants via des tirages au sort en cours de challenge. Des classements, donnés à titre indicatif, sont également établis pour chaque distance et chaque discipline.

Inscription > http://otop.be/legsgochallenge