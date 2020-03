L'épreuve remportée en 2019 par Sylvain Moniquet n'aura pas lieu cette année.

Toutes les courses sont officiellement annulées jusqu’à la fin du mois d’avril. Mais en mai aussi, il y a déjà des annulations. Ce jeudi matin, l'organisation du Triptyque Ardennais a annoncé que son édition 2020 n’aura pas lieu.

"Étant donné les circonstances exceptionnelles que nous vivons et l’incertitude qui plane sur les organisations futures, c'est avec une profonde tristesse que nous vous annonçons l’annulation du 54e Triptyque Ardennais, qui devait se dérouler les 22, 23 et 24 mai", commente Renaud Collette, responsable sportif et communication du Triptyque Ardennais. "Nous prenons cette décision difficile car il nous est impossible de prévoir quelles seront les mesures que prendront les différents niveaux de pouvoir de notre pays et nous estimons qu’il est de notre devoir de veiller à la santé de tous : coureurs, accompagnants, membres des services de police, bénévoles de l’organisation, officiels désignés pour arbitrer la course. Sachez d'ores et déjà que nous organiserons l’édition de 2021 sur les bases de celle qui était prévue en 2020."

Le Triptyque Ardennais avait été remporté en 2019 par le grimpeur namurois Sylvain Moniquet.

Le CC Hawy maintient par contre ses autres organisations, prévues plus tard dans la saison : le Triptyque Ardennais des cadets, le 1er et le 2 août, et le Grand Prix de la Magne, pour les espoirs et élites, le 30 août.