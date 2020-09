Arthur Crémer imaginait certainement une victoire et une qualification pour le cinquième tour de la Coupe de Belgique. Comme titulaire, et pas le bras en écharpe, dans une tribune ! La faute à une vilaine blessure, subie à l’entraînement septante-deux heures avant l’affrontement contre La Louvière Centre. Les conséquences sont fâcheuses puisque le gardien visétois peut faire une croix sur le premier tour du championnat.



"Tout est parti d’un centre au ras du sol. Je suis sorti dans un petit tas de joueurs, j’ai fermé les yeux par réflexe et j’ai senti immédiatement un contact douloureux"