L'ACFF, VV et la RBFA ont mis un terme à toutes les compétitions ce vendredi.

P1

Montants: Stade Disonais et Wanze/Bas-Oha

Descendants: Weywertz, Minerois, Ougrée et Amblève



P2

Montants: Jehay, Faimes et Beaufays (P2A), Pontisse (P2B), Elsaute (P2C)

Descendants: Seraing Athl. et Ferrières (P2A) Hermée et Richelle B (P2B), Andrimont et Faymonville (P2C)



P3 Montants: Burdinne, Huccorgne et Ouffet (P3A), Vaux Chaudfontaine (P3B), Etoile Dalhem et Aubel B (P3C), Hautes Fagnes (P3D)

Descendants: Haneffe et Limont (P3A), Esneux et Cointe B (P3B), Saive B et Houtain-Milanello B (P3C), Ster-Fr. B et Charneux (P3D)



P4 Montants: Villers (P4A), Solières B (P4B), Stockay B, Tilleur B et St-Nicolas (P4C), Warsage B (P4D), EJS Fléron (P4E), Jalhay et Spa (P4G)



De la P1 à la P4, on ne jouera plus au football non plus. Voici le point sur la situation en provinciales liégeoises.