Il faut bien le dire : la situation actuelle est difficile à vivre et ce, à plusieurs niveaux. Pour les sportifs, la compétition manque cruellement. Ce n’est pas Bartosz Kedziora, joueur du HC Visé BM, qui dira le contraire. "Je me contente de courir de temps en temps, de faire un peu de fitness et de musculation à la maison pour tenter de garder un peu la condition. Mais avec la fermeture de toutes les salles de fitness et le fait qu’on ne puisse pas s’entraîner en groupe, ce n’est pas très motivant. D’autant plus que généralement, la maison est le lieu de repos après une journée de travail", dit-il.