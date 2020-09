Marine Godin est à la fois personal trainer et élève de Soufiane Ait Ouccime.

Samedi soir, le titre de Miss Liège a été décerné à Marine Godin, une Liégeoise de 24 ans, originaire de Visé. Toujours aux études, elle devrait être diplômée d’ici quelques mois. Mais la vie de Marine ne se résume pas aux bancs d’école, aux photos et aux affiches “Votez pour moi”. Marine est également sportive et personal trainer. Son coach de cross training et de boot camp est Soufiane Ait Ouccime, champion Benelux, belge, européen, et deuxième au championnat du monde de Muay Thaï 2019. Rencontre avec une Miss pour qui rien n’a changé.

Comment vous sentez-vous après avoir été élue Miss Liège ?

“Comme avant. Je rentre chez moi de la même façon, je vais faire mes courses, etc. Mon écharpe et ma couronne sont bien rangées (rires). Honnêtement, je ne m’y attendais pas. J’étais persuadée que ça allait être une autre fille mais quand j’ai vu qu’elle était première dauphine, je me suis dit que j’avais une chance.”

Le sport a-t-il joué un rôle important dans cette élection ?

“Oui. Je me préparais quotidiennement, en faisant très attention à mon alimentation, etc. Je voyais mon coach trois fois par semaine. Maintenant, je vais relâcher un peu mais je reprendrai avant Miss Belgique. On a beau dire que le physique passe au second plan mais je n’ai jamais vu une Miss avec un bourrelet ou des grosses cuisses (rires). ” (...)