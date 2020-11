Depuis ce mardi 25 novembre, quatre sentiers permanents pour la pratique du trail sont désormais proposés dans la région de Huy. Trois au départ de la Collégiale et d'une distance entre 7,5 et 25 km, et un quatrième dans le Bois de Tihange, d'un peu plus de 10 km. Le tout regroupé sous le nom de HuyForTrail, dénomination qu'on connaissait déjà de par son trail tout-terrain alliant des passages en pleine nature à des passages dans quelques coins rarement ouverts aux coureurs au sein d'une ville qui a de nombreux atouts à offrir.

"C'est une initiative de la ville de Huy qui est venue nous chercher pour tracer des parcours permanents", expliquait lors de la dernière journée de balisage dans le bois de Tihange Emerik Vandendriessche, qu'on retrouve derrière le concept HuyForTrail. "Comme on organise chaque année le HuyForTrail, on a repris le même nom, déjà un peu connu des habitués."

Cette offre s'inscrit dans l'air du temps. Nombreux sont en effet les coureurs à partir à la recherche d'une expérience sur les sentiers, d'autant plus depuis le début de la crise sanitaire et l'absence de compétitions de course à pied. Plusieurs communes ou entités ont compris l'intérêt de proposer ces sentiers permanents, qui s'érigent comme une nouvelle offre touristique.

HuyForTrail, bien qu'au départ de la ville pour 3 de ses tracés, propose de vrais parcours de trail, agrémentés de quelques points de vue incontournables sur la ville ou de passages sur des parties du célèbre Mur de Huy. Accessibles à tous, les tracés offrent quelques singles hors des grands axes de promenade que les amateurs apprécieront.

© dr

Après la station trail d'Herbeumont et Extratrail qui fait figure de référence à l'est du pays, Trail-en-Famenne et ses 24 tracés permanents ont vu le jour en 2019 alors qu'Amay, en province de Liège, propose également quelques itinéraires réservés au trail.

Les traces GPX des parcours sont disponibles via Open Runner, en cliquant sur "trouver un parcours" et "HuyForTrail"



Les parcours

> Au départ de la Collégiale de Huy

Parcours S (panneau vert): 7,5 km avec 250m D+

Parcours M (panneau rouge): 19 km avec 550m D+

Parcours L (panneau rouge): 25 km avec 600m D+

> Au Bois de Tihange

Parcours S (panneau vert): 10,5 km pour 250 D+



Plus d'infos sur les sentiers permanents dans les contenus Belgium Running de la DH Les Sports du jeudi 3 décembre.