À Butgenbach, Marine Harzé, 23 ans et originaire de Jupille, a encore démontré sa marge de progression en empilant 4 médailles d’or et une en argent lors des Championnats de Belgique de sauvetage sportif en eau libre. "C’est mieux que les années d’avant, je vois mes progrès au fur et à mesure, je suis contente !", dit la nageuse de formation, qui s’est lancée dans ce sport en 2017. "Les membres de l’équipe nationale belge n’étaient pas tous là car il y avait les Championnats d’Europe pour lesquels je n’avais cette fois pas été sélectionnée. Mes principales concurrentes n’étaient pas là."

S’entraînant 3 fois par semaine à Saint-Trond où elle s’épanouit, Marine avait justement fait partie de la sélection belge en "Open" (la catégorie seniors) pour les Mondiaux en 2018 et les Championnats d’Europe en 2019. (...)