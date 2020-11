Henri Depireux (77 ans en février) vit aujourd’hui simplement à Visé. Pourtant, son parcours l’a mené aux quatre coins du monde. Où les anecdotes se sont multipliées. Cinq ans après son dernier challenge, écourté, à Seraing, on est allé aux nouvelles du Sorcier Blanc, comme on l’a surnommé en Afrique.

Henri Depireux, d’abord comment allez-vous et comment vivez-vous cette période ?

"Ça va, même si, nous les anciens, quand on se téléphone, on se dit que l’on a vécu au paradis. En totale liberté dans la vie de tous les jours et une époque de rêve au niveau foot en clubs car on rivalisait avec les grands pays."