Quentin Bollen va jouer une troisième saison avec les Bulldogs Liège Matthias Sintzen Le jeune défenseur repart pour un an à Liège. © Bulldogs de Liège

L'équipe des Bulldogs de Liège version 2021-2022 commence à prendre réellement forme. Ces dernières semaines, les prolongations de contrats s'accumulent et le groupe ne devrait pas connaitre d'énormes changements par rapport à la (trop courte) saison écoulée. En effet, actuellement, les Liégeois ne comptent qu'une seule arrivée (celle de Cas Staps, un attaquant hollandais de 26 ans) et deux départs (Sean McCann-Coppens, un attaquant irlandais, et Alexandre Bremer, ailier droit et véritable personnage du club).



Ce lundi, le club a annoncé la prolongation du jeune défenseur Quentin Bollen pour un an de plus au coeur de la défense liégeoise. Celui qui porte le numéro 16 entamera ainsi sa troisième saison sur la glace liégeoise. Avant de signer chez les Bulldogs en 2019, il évoluait au Canada, au Collège Mont-Sainte-Anne, où il effectuait ses études. Aujourd'hui âgé de 20 ans, il est toujours aux études à la Haute Ecole de la Province de Liège.



Durant sa courte carrière, il a aussi été sélectionné en équipe nationale avec les U20 et a participé au championnat du monde en Corée du Sud.