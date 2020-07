Le coureur de la formation continentale Bingoal-Wallonie Bruxelles misait sur 2020 pour décrocher un contrat pro.

Depuis qu’il évolue chez les espoirs, Quentin Venner a plusieurs fois montré qu’il dispose d’un bon potentiel sur le vélo. Cela n’avait pas échappé aux responsables de la formation continentale Bingoal-Wallonie Bruxelles, qui l’avaient recruté en 2019. Ses qualités, il n’a cependant pas toujours pu les confirmer, lui qui a été plusieurs fois rattrapé par la poisse, avec des lourdes chutes et des fractures. Il espérait donc réaliser une "grosse" saison 2020.

"C’était effectivement mon ambition, j’abordais cette année comme la saison ou jamais", explique-t-il. "Soit je décrochais un contrat pro pour 2021, soit j’arrêtais. Et puis il y a eu la crise du coronavirus et tout a été à l’arrêt. Du coup, je suis un peu dans le doute par rapport à ce que je m’étais fixé."

Il tentera bien évidemment de faire ses preuves avec le faible calendrier qui sera maintenu, ces prochains mois, pour les élites sans contrat et espoirs.

"Je me pose beaucoup de questions actuellement", poursuit Quentin Venner. "Comme cette saison a été particulière, qu’il n’y a quasiment pas eu de courses, je ne sais pas encore si je vais continuer en 2021 si je n’obtiens pas un contrat pro. Je vais d’abord terminer cette saison. Essayer d’en profiter au maximum, en me disant que ce sont peut-être les dernières courses. Et on verra ensuite. Je me déciderai en fin de saison."

Après ces longues semaines sans compétition, le baroudeur de Waremme a été heureux de retrouver les pelotons, sur la kermesse pro de Rotselaar.

"Cela a été intense comme reprise, avec un niveau assez relevé", décrit-il. "Mais j’ai senti que j’étais bien au niveau de la condition, c’est de bon augure pour la suite. Malheureusement, toutes les belles courses que je visais, comme le Tour de Liège ou celui de Namur, sont annulées. On verra ce qu’il reste…"