Le défenseur Randy Giargiana (24 ans) n'a pas été conservé chez les Sang et Marine au terme de la saison dernière. Déçu, il ne savait pas trop de quoi serait fait son avenir, surtout qu'il avait été testé à Visé qui ne l'avait finalement pas conservé.Conscient de ses qualités, il ne voulait pas redescendre d'un échelon, la Nationale 1 était, selon lui, un minimum. Une aventure à l'étranger le tentait également. Et c'est bel et bien cette dernière option qui s'est présentée à lui puisqu'il vient de signer un contrat professionnel avec le FC Wiltz 71, en D1 luxembourgeoise, pour une saison.