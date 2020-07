Les Visétois connaissent les qualités du joueur. Sera-ce suffisant pour un contrat ?

"C’est toujours quand vous attendez ce que vous voulez que vous vous rendez compte que cela vous manque."

En prenant le train en marche cette semaine à Visé, l’attente fut même un peu plus longue pour Randy Giargiana, dont la dernière apparition sur un terrain de football remontait au 8 mars. En fin de contrat avec le RFC Liège et malgré l’estime que lui portait son (ex) coach Drazen Brncic, le Grivegnéen ne trouvait pas d’accord avec ses dirigeants pour envisager la prolongation qu’il souhaitait à Rocourt. Giargana n’en garde cependant aucune amertume.