Randy Giargiana : "Mon projet était de resigner à Liège pour 3 saisons"

Finalement, le joueur ne prolongera pas chez les Sang et Marine et part à la recherche d'un nouveau défi.



Ce mercredi soir, on apprenait que Randy Giargiana ne prolongerait pas l'aventure au RFC Liège. Après plusieurs semaines d'attente, il avait pourtant reçu une proposition du club. "Il y a quelques jours, j'ai appris que le club voulait me garder. J'étais content car mon projet était de resigner pour trois saisons. Je recherche une certaine stabilité et j'ai des projets: acheter une maison, par exemple", explique le joueur.



Les négociations n'ont cependant pas abouti. "On me proposait un plus petit contrat. J'ai discuté avec mon agent et on a décidé que je ne restais pas à Liège. J'estime que (...)