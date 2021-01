Miceli et Hamoir, cela rimera encore la saison prochaine. L’ancien gaucher de Strasbourg y vivra sa 9e saison à la tête des Rats.

"Il s’agissait d’un choix aisé à opérer", signale l’ex-Sérésien et Standardman. "Mon dossier est souvent celui qui prend le moins de temps à finaliser à Hamoir (sourire). Avec les deux présidents, Thierry Vincent et Nicola Finocchio, on trouve vite un accord."