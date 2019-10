Evenepoel. Un nom qui résonne de plus en plus dans le monde du sport international. Avec Remco qui ne cesse d’impressionner pour ses débuts chez les pros en cyclisme. Le grand talent belge a directement été suivi par de nombreux supporters. Y compris en Wallonie. Et en Province de Liège. Qui compte d’ailleurs un fan-club officiel du coureur de Scheepdaal.

"J’avais déjà suivi les premiers tours de roues chez les juniors de Remco, quand il a commencé à faire du cyclisme", rappelle André Schoonbroodt, qui a créé ce fan-club. "J’étais par exemple sur Aubel-Thimister-Stavelot en 2017, quand il a remporté l’étape de Thimister. J’ai été assez proche de lui et je suis resté en contact avec ses parents. Je l’ai encore revu ensuite à la Philippe Gilbert Classic, qu’il avait remportée cette même année. Et puis j’ai vu qu’un fan-club de Remco Evenepoel se créait en Province de Hainaut. C’est à partir de ce moment que j’ai eu l’idée de lancer le fan-club liégeois de Remco. Avec l’accord de son papa."

Ce fan-club compte aujourd’hui une cinquantaine de membres officiels et près de 1 300 suiveurs sur son groupe Facebook. "C’est un peu moins que le fan-club du Hainaut, mais nous avons commencé un peu plus tard", poursuit André Schoonbroodt. Qui a toujours suivi le vélo. Son papa a été président du Vélo Club de Thimister et il a eu la même passion pour ce sport. "J’ai par exemple toujours suivi Philippe Gilbert. J’ai vu Phil décrocher sa première victoire, à Manaihant, chez les débutants. Je le supporte toujours ! Nous avons d’ailleurs fait une belle fête avec son fan-club et le nôtre lors du championnat de Belgique, à Gand."

Un des déplacements du fan-club liégeois cette saison. "Personnellement, j’avais aussi été à Alkmaar, pour assister à sa victoire au championnat d’Europe du contre-la-montre", rappelle André Schoonbroodt. "Où j’ai été encore étonné par sa simplicité après la course. Nous avions pu rester du temps avec lui."

Avec ce qu’il avait déjà montré chez les juniors, André Schoonbroodt s’attendait à ce qu’il confirme chez les pros. "Oui, même si nous avons quand même été surpris par ses résultats au plus haut niveau, comme avec cette deuxième place au championnat du monde du contre-la-montre."

Fort sur le vélo et très sympathique en dehors : autant de facteurs qui motivent les membres du fan club REV 1703 Liège à suivre encore plus Remco la saison prochaine !