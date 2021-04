Le Batticien de 21 ans, qui étudie actuellement aux USA, a réalisé les minima sur 3000 steeple pour l’Euro espoirs.





Le dernier week-end a montré deux faces pour les athlètes liégeois. D’un côté, une grosse déception pour Amaury Paquet (Seraing Athlétisme), forcé à l’abandon, pied en sang à cause d’une cloche, au km 38 du marathon d’Enschende, aux Pays-Bas. Vraiment dommage quand on sait que 4 kilomètres plus tôt, il était encore sur les bases des minima pour le marathon olympique.

De l’autre, une superbe performance réalisée aux États-Unis (Richmond) sur 3000 steeple par Rémi Schyns (Battice, 21 ans). L’étudiant en 4e année en sciences économiques dans une université d’Indianapolis a claqué un beau 8:40.57 sur 3000 steeple. Soit un record personnel battu de près de 20 secondes et un 7e chrono belge de tous les temps en espoirs.