Le CP Liège s'est décidé ce samedi matin.

Ce jeudi soir, le CP Liège annonçait une remise générale des matchs officiels et amicaux pour les équipes de jeunes et réserves du week-end des 6, 7 et 8 mars 2020. Il choisissait cependant de maintenir les rencontres des équipes premières et de la RIL.La journée de vendredi était très pluvieuse dans la province, de quoi abîmer encore un peu plus les terrains. Ce samedi matin, quelques éclaircies.Le CP n'a décrété aucune remise pour les équipes premières. On devrait donc bel et bien jouer partout, sauf si l'arbitre en décide autrement en arrivant sur place.