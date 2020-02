La pluie ne s'arrête plus depuis ce vendredi soir.

Il s'agit de la première journée remise cette saison.







Il pleut énormément en province de Liège depuis ce vendredi soir. Les terrains en herbe et même les synthétiques sont gorgés d'eau. Ce samedi, plusieurs rencontres ont été remises chez les jeunes, et les séances d'entraînement annulées.En fin d'après-midi, le CP Liège a donc décidé de remettre toutes les rencontres programmées ce dimanche car, même s'il y a une accalmie, il veut éviter de détruire encore un peu plus les terrains., précise Marc-Collard Bovy, président du CP.