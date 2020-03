C'est ce que vient d'annoncer le comité provincial.

Le Comité Provincial de Liège a décrété une remise générale des matches officiels et amicaux pour les équipes de jeunes et réserves de ce week-end des 6, 7 et 8 mars 2020. Seuls les matches amicaux sur terrain synthétique sont autorisés. Pas de remise pour la RIL.

Quid des équipes premières? "Une nouvelle évaluation sera faite ce samedi à 12 heures."