Christian Piot (73 ans) peut s’appuyer sur une carrière exemplaire et un riche CV. Pourtant, ne comptez pas sur lui pour se mettre en évidence, se la péter. L’ancien gardien des Rouches et de nos Diables préfère la discrétion. Il a cependant accepté de se livrer sur sa carrière pro, ses séjours régionaux et ses fils.

"Avant que ne survienne la pandémie, je m’occupais d’une dizaine de gardiens âgés de 6 à 13 ans à Chevron. Mais, pour le plaisir et son président André Evrard." Récemment opéré du même genou pour la 5e fois, le Soulier d’Or 1972 aimerait poursuivre une fois la crise sanitaire terminée. "L’opération s’est bien déroulée et la prothèse me soulage. Dès lors, si je peux continuer, ce sera avec plaisir."

Actif comme entraîneur des gardiens, le résident de Boncelles a connu plusieurs de nos clubs régionaux. "J’ai entraîné les gardiens de l’équipe première d’Aywaille, Hamoir, Dison, Beaufays et Malmedy. Et aussi, jusqu’en 2018, les jeunes d’Ougrée durant 15 ans."