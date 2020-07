Tout comme Mamadou Soumahoro (Tilleur), Nicolas Doneux est rentré au bercail le long du Néblon. "Je ne le connais pas personnellement, mais on l’a affronté avec Durbuy et il a failli nous mettre un goal. C’est un beau bébé (sic) !"

Comment s’est organisé ce retour à la maison ? "On avait déjà eu un échange avec Raphaël Miceli avant l’officialisation de l’arrêt de Durbuy", explique le milieu de terrain. "À partir du moment où le club confirmait son arrêt et vu que le coach de Hamoir souhaitait mon retour, tout s’est accéléré et réglé dans la journée."