Après une pause l’année dernière de neuf mois, durant laquelle l’Amaytoise aura fait le point avec elle-même, la sportive a retrouvé une seconde jeunesse. Récemment, elle vient d’ailleurs de remporter un concours international de bodybuilding, ou culturisme si vous préférez. "Je viens tout juste de terminer première du championnat de France FFFCN (NdlR : France Fédération de Fitness et de Culturisme Naturel), dit-elle. Je suis hyper contente d’autant que j’étais jugée par des coachs français. Et quand on sait la rivalité qui existe avec la Belgique, ça démontre que j’étais bel et bien la plus forte. Je tiens à remercier mon coach, Jérôme Petit, qui ne cesse de me faire progresser chaque semaine."