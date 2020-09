Après une saison passée à Aywaille, Quentin Colson rejouait en championnat pour Stockay, victorieux de Hamoir par 2-1 pour la reprise en D2 ACFF.



Avec déjà deux buts à son compteur, c’est assurément un retour gagnant pour le buteur.

"Cela fait plaisir mais c’est surtout important pour l’équipe. Nous avons marqué à des moments importants. Le premier but tombe alors que nous étions dans une bonne séquence et le second arrive juste avant la pause. Nous savions que nous n’aurions pas beaucoup d’occasions. Je profite de deux mésententes mais j’ai le mérite d’y croire. Paradoxalement, je rate peut-être l’occasion la plus facile. Je suis revenu dans une équipe où, avec ma polyvalence, je peux évoluer à différents postes. J’ai bien un objectif buts, mais je le garde pour moi."