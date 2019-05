Le matricule 4 annonce par ailleurs le nom de son nouveau coach ce lundi après-midi. Rendez-vous à 16h.

"Après 3 années passées en tant que coach de l'équipe Première avec à la clé une montée en D1A, suivie d'un maintien plus qu'honorable aux portes du tour final, le CA du RFCL et Dante Brogno ont décidé d’un commun accord de ne pas prolonger leur collaboration pour la saison prochaine.

Le RFCL remercie chaleureusement Dante Brogno pour l'investissement et le travail colossal fournit durant ces trois saisons. Dante Brogno fait partie de la famille "Rouge et Bleu" et le RFCL lui souhaite le meilleur pour la suite de sa carrière."

Nous avons contacté le désormais ex-entraîneur liégeois, qui s'est montré très beau joueur au moment de commenter la situation.

"Ce sont les aléas du football et je prends cette décision avec beaucoup de sérénité et sans la moindre amertume envers le club. Ces trois saisons sont passées très vite et cela signifie donc qu'elles ont été réussies à mes yeux. J'ai connu beaucoup de joies à Rocourt et j'ai atteint les objectifs qui m'étaient assignés. C'est la fin d'un cycle aussi, avec les départs de Vandebon et Winandts, et le début d'une nouvelle histoire pour le club. De mon côté, je suis ouvert à toute proposition et j'attends de voir ce que l'avenir me réserve."