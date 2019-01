Ce vendredi soir, la direction du matricule 4 avait convié ses abonnés pour un fan-talk de début d'année.



Autour de la table, l'on retrouvait le président Jean-Paul Lacomble, le directeur sportif Gaëtan Englebert, mais aussi le nouvel administrateur et conseiller de la direction, Jean-François de Sart, ce qui confirme le rôle primordial que jouera désormais l'ancien Diable Rouge dans l'organigramme.

Au moment d'aborder les ambitions du club et de dresser un état des lieux de la politique menée, le président a surpris son auditoire en évoquant désormais un plan stratégique à cinq ans, en insistant sur la nécessité de stabiliser sportivement l'équipe en D1 Amateurs avant d'envisager de rejoindre le monde du football professionnel.

Car qui dit accession à la D1B dit aussi stade conforme immédiatement afin de répondre aux conditions de la licence, ce qui n'est évidemment pas le cas de l'enceinte temporaire actuelle des Sang et Marine.

On se souviendra qu'en février 2018, soit il y a un an exactement ou presque, le club avait annoncé la signature des conventions lançant le projet de construction de la "Franki Arena", qui doit à terme constituer le stade conforme aux exigences du football professionnel à Rocourt. Dans ses prévisions les plus optimistes, la direction évoquait même la possibilité de jouer dans cette enceinte, dont le coût était estimé à près de 11.000.000 d'euros, pour la saison 2019-2020.

Il est bien sûr acquis que ce délai ne pourra être respecté. La présence voisine du centre d'accueil de la Croix Rouge, les contestations des riverains, mais aussi (et surtout ?) le budget à boucler constituent autant de freins actuels à l'érection de ce stade. Ainsi d'ailleurs que les assistances de l'équipe en D1 Amateurs qui, si elles restent remarquables pour ce niveau, ne répondent pas aux attentes des dirigeants liégeois. Le club compte cette saison 854 abonnés, soit à peine davantage que l'année précédente en D2 Amateurs.

Encore un peu (plus) de patience...

Cela ne signifie pas bien sûr que le projet est abandonné, au contraire même, mais les fidèles partisans de l'Old club devront encore un peu patienter. Ils le font depuis de nombreuses années.

Que retenir de ce fan-talk ? D'abord que la direction s'exprime en toute transparence auprès de ses supporters. Mais aussi qu'elle fait preuve, comme c'est le cas depuis sa prise de pouvoir, d'une sagesse de bon aloi, qui est parfois difficilement audible pour le supporter.

Manque-t-elle d'ambition sportive ? On peut raisonnablement se le demander, mais elle ne dépensera jamais l'argent qu'elle n'a pas. D'autant que, comme le rappelle souvent le président liégeois, le monde du football est tellement irrationnel qu'il ne permet pas de tirer de plans sur la comète. On sait cependant que le fan attend des résultats pour s'enflammer, des joueurs pour le faire vibrer, de la passion pour communier.

Pour franchir un palier, le club doit-il s'ouvrir à des investisseurs externes ? Il ne perdra jamais son identité et c'est incontestablement l'une de ses grandes forces, le leitmotiv de la direction en place. Manifestement, il se trouve à une période charnière de sa croissance et un nouvelle enceinte lui permettrait très certainement de doper ses assistances et, par corollaire, ses rentrées financières. Le stade transitoire actuel sera-t-il aménagé pour limiter les frais et augmenter sa capacité ? Certaines sources en font état, mais aucune confirmation officielle n'a été apportée.

En accédant à la D1 Amateurs, aux portes du monde pro, le matricule 4 a découvert une série plus impitoyable qu'il ne l'avait imaginé, où chaque point se gagne avec les tripes. Il l'a encore appris à ses dépens ce samedi soir à Audenaerde...

Avant de penser à la D1B, les Sang et Marine doivent se concentrer sur l'immédiat.