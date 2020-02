Encaisser huit buts en deux matchs face à la même équipe, ça fait mal, même quand il s’agit de l’incontestable leader. Liège a pris froid ce dimanche après-midi. "Quand tu joues contre une équipe du top qui est supérieure à toi, tu ne peux pas commettre des erreurs et espérer gagner", commentait Drazen Brncic.

Comme bien trop souvent, un manque d’attention coûtait cher dans les premières minutes. "On a trop de respect pour l’adversaire. Il y a eu un manque d’attention sur les phases arrêtées. On remarque ce problème depuis deux semaines. On l’a corrigé à l’entraînement mais, malheureusement, ça se répète encore."

Bien entendu, faire un résultat face à Deinze était vraiment compliqué. "Mais la volonté était là", précise le T1.