Liège affronte de nouveau un club au passé de première division.

Ce dimanche, c’est un nouveau match au parfum historique qui aura lieu à Rocourt, entre Liège et le Lierse. Ce dernier est dans une position inquiétante malgré les noms ronflants figurant dans son noyau, qui fera le déplacement sans Vermeiren, Wils et, last but not least, Buyens !

"C’est un club de tradition qui a perdu l’équilibre de la saison dernière. Mais bon, ils ont quand même battu Deinze, comme Seraing l’avait fait aussi", remarque Drazen Brncic.

Un match très important pour les deux formations