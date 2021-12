Après Florian Gendebien, Nathan Gosselain a été la deuxième grande perte du RFC Liège cette saison. Si le premier cité connaissait déjà bien la série et était très attendu dans le milieu de terrain. Il devrait revenir pour le deuxième tour, plus frais que jamais puisqu’il récupère bien et même plus vite que prévu. Le second, venu de D2 ACFF, découvrait la Nationale 1 et voulait y faire ses preuves. Sauf que son ligament croisé du genou en a décidé autrement.



Après huit matchs de championnat, le jeune joueur de 18 ans venu de Verlaine a dû raccrocher les crampons pour quelques mois. (...)