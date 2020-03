Liège a partagé face à l'Olympic ce dimanche mais...

© Capture d'écran RFC Liège

Les Sang et Marine n'ont pas livré une rencontre de haut calibre ce dimanche face à une équipe de l'Olympic peu dangereuse mais très réaliste. Au terme du match, un goût de trop peu régnait dans les rangs des locaux.A l'image de la prestation des 22 acteurs, celle de Monsieur Urbain, l'arbitre de la partie, et de ses assistants ne restera pas dans les annales. Peu sûr de lui, il n'est jamais parvenu à s'imposer dans un match assez tendu., constatait le coach de l'Olympic au terme de la partie.Quelques minutes après l'ouverture du score par les Carolos, Electeur envoyait une puissante frappe des 40 mètres qui trouvait la barre transversale avant de rebondir... juste en dessous? Le ballon avait-il franchi la ligne? Selon le referee et son assistant, mal placé à ce moment, ce n'était pas le cas. Pourtant, lorsque l'on visionne les images de la rencontre, il semble bien clair que le ballon a franchi (entièrement?) la ligne (photo) et que le but du 1-1 aurait donc dû être accordé.Finalement, Reciputi obtenait un penalty (plutôt léger par rapport à des phases précédentes) en fin de partie, qu'il se chargeait de transformer.Liège aurait donc pu rentrer aux vestiaires avec les trois points, mais au vu du manque de précision dans la dernière passe tout au long de la rencontre, difficile de revendiquer mieux.