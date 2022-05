Les Liégeois étaient abattus ce mercredi soir à Knokke. Logique après une telle saison. Le président Jean-Paul Lacomble était clair : le club est passé à côté de son objectif affiché. Certes, Liège a remporté la phase classique du championnat mais ce n’était pas suffisant. Gaëtan Englebert en est bien conscient : "Nous avons manqué de réussite et d’agressivité dans les 16 mètres. Nous avons eu beaucoup de ballons devant le but mais il y a toujours eu un mauvais choix de notre part ou une jambe qui traînait. L’adversaire a joué le jeu. Il n’y avait pas de stress au début mais plus le match avançait, plus la confiance était compliquée à garder."