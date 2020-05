Il a fait part à la direction de son souhait de s’en aller après 4 saisons.

Après Arnold Temanfo, Sergio Teruel et Paul Armand Niankou, les Sang et Marine vont plus que probablement perdre Emmanuel Massa. Fidèle au club depuis l’été 2016, il fait partie des plus anciens du groupe.A 24 ans, le défenseur sent un besoin de changer d’air et souhaite plus de temps de jeu, chose qui semble peu probable en restant à Rocourt. Cette saison, il a disputé 741 minutes sur les 2.070 possibles et a été titulaire lors de huit matchs sur les 23., déclare Manu Massa.Son avenir se dessine visiblement en dehors de notre Royaume.

Manu Massa aurait bien entendu préféré faire ses adieux dans un autre contexte. "Les supporters de Liège sont énormes et j’ai beaucoup gagné avec eux, j’aimais les rendre heureux. Je voudrais aussi remercier tout particulièrement Neba Malbasa (NdlR : l’adjoint) qui m’a énormément conseillé et pour qui j’aurai du respect à vie", conclut Massa.