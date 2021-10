Le derby liégeois arrive tôt cette saison. Et il s’annonce croustillant entre deux clubs qui ont de grandes ambitions et qui veulent retrouver le monde professionnel dans les plus brefs délais. La rivalité entre Liège et Visé est grande mais entre Pierre-Laurent Fassin et Christian Bartosch, respectivement directeur général de Liège et de Visé, une amitié s’est créée. Rencontre avec deux personnalités bien différentes qui évoquent leur relation, la gestion de leur club…

Quand et comment êtes-vous arrivés dans votre club ?

Pierre-Laurent Fassin : "Je suis à Liège depuis le mois d’avril 2019. Je suis venu en tant que responsable de la communication, à la suite de deux ou trois changements dans l’organisation du club. En janvier 2020, le conseil d’administration a décidé de me faire confiance en me nommant directeur général."

Christian Bartosch : "Je suis au club depuis juin 1985, un peu après être venu habiter à Visé. Au début, j’évoluais avec la deuxième équipe. Vers 1990, on m’a proposé de devenir CQ. Je suis resté à l’arrivée de Guy Thiry et quand il a revendu également. Avec les escrocs anglais et la radiation en 2014, je suis logiquement devenu "libre de transfert". C’est alors que je suis allé à Seraing. (...)