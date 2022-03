Qu’importe si le public était clairsemé dans les grandes tribunes du stade de la Cité de l’Oie, ce Richelle - Onhaye n’avait rien d’une partie feutrée de milieu de semaine.

Avec ses cinq unités étonnamment perdues en l’espace de dix jours, Onhaye avait lâché du lest dans son programme démentiel, ajoutant à la difficulté de ce déplacement en bord de Meuse. Richelle, lui, avait grand intérêt à remettre du beurre dans ses épinards, sous peine de vivre son irrégularité de façon pesante dans la dernière partie de saison.

Rythmée et plaisante à suivre, sans calcul de part et d’autre, la première période valait essentiellement par les deux coups de pied de réparation amenant à la parité au marquoir. Davrichov et Thys profitaient adroitement, chacun dans le même coin du but, des accrochages sur Guiot et Meys dans les seize mètres.

L’intensité des échanges perdurait après le repos. Et les choses ne traînaient pas. De Vriendt sortait un arrêt réflexe étourdissant sur une tête de Gilon. La réaction walhéroise était immédiate et tranchante : Delplank, remarquable de finesse, offrait à nouveau l’avantage à ses couleurs.

Engagé dans une course contre le temps, Richelle ne lâchait pas le morceau et passait même, dans les dix dernières minutes, à un fifrelin de l’égalisation sur un nouveau coup de tête, de Halleux cette fois. Mais les Visétois s’exposaient forcément aux contre-attaques d’un adversaire bon dans la gestion et un cran au-dessus malgré tout. Steeno, dans son rôle de joker, tirait son épingle du jeu sur l’une d’elles pour sceller la victoire d’Onhaye, de retour sur le podium.

"Notre prestation était meilleure que la précédente, notait Benoît Waucomont. Mais il faut reconnaître qu’Onhaye était plus solide que nous."

Fiche technique

Richelle : Marly, Pezzin, B. Halleux, Servais (80e Romero-Cervera), Leroy, Thys, Spano, Cakar (70e Busarello), Meys, Loyaerts, Gilon (87e Gaillard).

Onhaye : De Vriendt, Defresne, Granville, Leclef, Gall, Fastrez, Kembi, T. Delplank, Davrichov (71e Steeno), Guiot, Bouterbiat.

Arbitre : M. Ledda.

Avertissements : Leclef, Servais.

Les buts : 18e Davrichov sur pen. (0-1), 25e Thys sur pen. (1-1), 50e T. Delplank (1-2), 88e Steeno (1-3).